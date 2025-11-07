O. Trump afirma que Kazajistán se sumará a los Acuerdos de Abraham

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el Gobierno de Kazajistán se unirá a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países, todos ellos árabes.

"Kazajistán es el primer país de mi segundo mandato en unirse a los Acuerdos de Abraham, el primero de muchos", ha asegurado en su plataforma Truth Social, tras haber mantenido una "excelente" conversación telefónica con su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, quien se encuentra de visita oficial en Washington, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El inquilino de la Casa Blanca ha considerado este gesto, hasta el momento no confirmado por Astaná, como "un gran paso en la construcción de puentes en todo el mundo" y ha dicho que la firma tendrá lugar en una ceremonia que anunciará Washington "pronto".

"Hoy en día, más naciones se están alineando para abrazar la paz y la prosperidad a través de mis Acuerdos de Abraham. (...) Hay muchos más países intentando unirse a este club de fuerza", ha reiterado si bien ha sostenido que "queda mucho por hacer para unir a los países en aras de la estabilidad y el crecimiento". Trump ha concluido presumiendo de "avances reales, resultados reales". "Bienaventurados los pacificadores", ha agregado.

Los Acuerdos de Abraham supusieron que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Marruecos y Sudán establecieran lazos diplomáticos con Israel, sumándose a Egipto (1979) y Jordania (1994). La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha desatado tensiones con gobiernos que recientemente se consideraban posibles incorporaciones, como Arabia Saudí, que lo ha condicionado al establecimiento de un Estado palestino.