O. UNICEF alerta de la desnutrición entre mujeres embarazadas en Gaza y su "efecto dominó" en recién nacidos

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este martes sobre la "magnitud" de la desnutrición que sufren las mujeres embarazadas y lactantes en la Franja de Gaza, y su "efecto dominó" en "miles" de recién nacidos, en el marco de la ofensiva israelí en el enclave palestino, que si bien se encuentra ahora en medio de un frágil alto el fuego, suma más de 70.300 muertos desde hace dos años.

"El patrón es claro: madres desnutridas que dan a luz a bebés con bajo peso o prematuros, que mueren en las unidades de cuidados intensivos neonatales de Gaza o sobreviven, solo para enfrentarse ellas mismos a la desnutrición o a posibles complicaciones médicas de por vida", ha declarado la portavoz de UNICEF, Tess Ingram, que ha recordado que al menos 165 niños han muerto "de forma dolorosa y evitable por desnutrición durante la guerra".

Antes de la ofensiva israelí en Gaza, allá por el año 2022, una media de 250 bebés al mes, lo que suponía el 5% del total, nacían con bajo peso (menos de 2,5 kilogramos), según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

En la primera mitad de 2025, a pesar de haber menos nacimientos, hubo más bebés con bajo peso: el 10% de todos los nacidos, unos 300 bebés. Pero en los tres meses previos al alto el fuego (julio-septiembre) la cifra aumentó hasta una media de 460 bebés al mes, es decir, 15 al día, casi el doble de la media anterior a la ofensiva.

Ingram, que ha lamentado que en los hospitales de Gaza ha tenido que conocer a varios recién nacidos que pesaban menos de un kilogramo, ha explicado que los bebés con bajo peso al nacer tienen aproximadamente 20 veces más probabilidades de morir que los que nacen con un peso normal.

Además, estos neonatos necesitan cuidados especiales que muchos de los hospitales no pueden proporcionar por la destrucción del sistema sanitario, la falta de personal y los obstáculos impuestos por las autoridades israelíes a la entrada de algunos suministros médicos esenciales en la Franja.

Según los datos, el número de bebés que murieron en su primer día de vida aumentó un 75%, pasando de una media de 27 bebés al mes en 2022 a 47 bebés al mes entre julio y septiembre de 2025. "No todo se puede atribuir al parto prematuro o al bajo peso al nacer, pero, junto con el aumento de las anomalías congénitas, los médicos me dicen que es algo habitual", ha expresado.

De hecho, el bajo peso al nacer —apunta Ingram— suele deberse a una nutrición materna deficiente, un aumento del estrés materno y una atención prenatal limitada, y en el caso de Gaza se dan los tres factores. Entre julio y septiembre, alrededor del 38% de las mujeres embarazadas examinadas han sido diagnosticadas con desnutrición aguda, y solo en octubre han ingresado a 8.300 mujeres (270 al día) por esta razón.

La portavoz de UNICEF ha hecho especial hincapié en "los efectos generacionales del conflicto en las madres y sus bebés", subrayando que, a pesar de que "es menos visible que la sangre o las heridas", "es omnipresente". Y, en este contexto, ha pedido que llegue más ayuda a la Franja, especialmente para reforzar la salud de las mujeres embarazadas y lactantes, mientras se deben reponer los mercados locales con suficientes alimentos nutritivos.