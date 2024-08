Oasis añade fechas a su gira de reunión y sus seguidores claman por entradas

LONDRES, 29 ago (Reuters) - Oasis anunció el jueves tres fechas adicionales para su gira de regreso por Reino Unido e Irlanda debido a la demanda sin precedentes de los seguidores desesperados por ver a la banda en directo por primera vez en 15 años.

El grupo, cuyo álbum de debut "Definitely Maybe" se publicó hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y principal compositor Noel Gallagher dijo que no podía seguir trabajando con el cantante Liam tras una serie de rencillas públicas entre los hermanos.

La banda anunció inicialmente 14 conciertos, el primero de los cuales tendrá lugar en la ciudad galesa de Cardiff en julio de 2025, seguido de noches en Mánchester —donde la banda se formó en 1991—, Londres, Edimburgo y Dublín.

El martes se abrió una preventa para garantizar que el mayor número posible de seguidores de la banda tuviera la oportunidad de acceder a las entradas antes de la venta general del sábado. Como resultado de una demanda sin precedentes, Oasis añadió tres fechas en Reino Unido a la gira, con conciertos adicionales en Mánchester, Londres y Edimburgo, dijo la banda en la red social X. (Reporte de Catarina Demony; edición de William Schomberg; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters