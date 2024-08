oasis se reunirá para gira mundial en 2025 y hermanos gallagher ponen fin a su disputa

(Actualiza con detalles y cita)

Por Paul Sandle

LONDRES, 27 ago (Reuters) -

La noticia de que los hermanos Noel y Liam Gallagher están preparando una serie de conciertos en 2025 colapsó la página web de la banda británica el martes y disparó los precios de los hoteles.

La banda, cuyo álbum debut "Definitely Maybe" fue lanzado hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y compositor principal Noel dijo que ya no podía trabajar con Liam, el líder de la banda.

"Esto es, esto está sucediendo", dijo la banda en la red social X, anunciando que las entradas se pondrían a la venta el sábado. El primer concierto será en Cardiff, en Gales, el 4 de julio del próximo año.

Oasis dijo que tocaría un total de 14 conciertos en Cardiff, Mánchester —donde la banda se formó en 1991—, Londres, Edimburgo y Dublín, en la primera etapa de una gira mundial.

"Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado", dijo la banda en un comunicado publicado en su página web, en el que se dijo que las actuaciones formarían parte de una gira mundial.

Ambos hermanos han cosechado éxitos musicales individuales desde que Oasis se separó, pero siempre con el telón de fondo de las peticiones de sus aficionados para que la banda se reúna.

El anuncio del martes ocurre después de un fin de semana de especulaciones sobre una reunión, que según la plataforma de streaming musical Spotify había provocado un aumento del 160% en las reproducciones globales durante un período de dos horas el lunes en comparación con la semana anterior.

"Es muy seguro suponer que esas reproducciones seguirán aumentando durante la semana ahora que tenemos la confirmación oficial y antes de que las entradas salgan a la venta el sábado", dijo Sara Sesardic, responsable editorial de Spotify para el Reino Unido e Irlanda.

La noticia también ha disparado los precios de las habitaciones de hotel para las noches de los conciertos previstos de Oasis, con pocas habitaciones más baratas disponibles en Manchester las noches de los conciertos.

Un efecto similar ocurrió antes de la reciente gira de Taylor Swift en el verano boreal, cuando vino a Gran Bretaña.

La gira en 2025 marcará el 30º aniversario del segundo álbum de Oasis "(What's the Story) Morning Glory?", que incluye los sencillos "Don't Look Back in Anger" y "Wonderwall".

El lanzamiento de "Roll with It" del álbum en agosto de 1995 puso a Oasis frente a frente con "Country House" de su rival Blur en una batalla en las listas que fue aprovechada por los medios de comunicación. Blur ganó el codiciado número uno.

"(What's the Story) Morning Glory" llegó a vender más de 22 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de la década de 1990 en Reino Unido y el gran éxito de la banda en Estados Unidos.

Los hermanos Gallagher se enfrentaron a menudo durante las giras de la banda en la década de 1990 y su hostilidad continuó después.

"Él cree que él es el capo y yo creo que soy el capo, ¿sabes lo que te digo?", contó Liam en 2017. (Reporte de Paul Sandle, Kylie MacLellan y Sam Tobin; edición de Kate Holton y Alexander Smith; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javier López de Lérida)

Reuters