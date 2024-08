Obama alaba a Biden y celebra que "haya pasado el testigo" a Harris: "EEUU está listo para este nuevo capítulo"

Michelle Obama asegura que "Harris es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado a la Presidencia"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha aprovechado este martes su intervención en la Convención Nacional Demócrata para alabar al actual mandatario, Joe Biden, que fue su compañero de fórmula, considerando que la historia le recordará "por defender la democracia en un momento de gran peligro" y ha celebrado que "haya pasado el testigo" a su 'número dos', Kamala Harris, que se enfrentará en las elecciones presidenciales de noviembre al candidato republicano, el exmandatario Donald Trump.

"Estados Unidos está listo para este nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estados Unidos está listo para que Kamala Harris sea presidenta. Y Kamala Harris está preparada para este trabajo", ha declarado durante su discurso de cierre en el segundo día de la convención.

"Ahora depende de todos nosotros luchar por el país en el que creemos. Y no nos equivoquemos, va a ser duro. A pesar de la increíble energía que hemos sido capaces de generar en las últimas semanas --en los mítines y en las redes-- será una carrera reñida en un país muy dividido, donde muchos estadounidenses no creen que el Gobierno esté para ayudar", ha asegurado.

Obama ha cargado contra Trump, asegurando que lo que "está seguro" es que este "no pierde el sueño" por los problemas de la gente común, ya que es "un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada": "Ha sido un flujo constante de quejas y agravios que en realidad ha ido empeorando ahora que teme perder contra Kamala. Las locas teorías de la conspiración, esta extraña obsesión con el tamaño de las multitudes. Y sigue y sigue".

Así, ha asegurado que "la verdad es que Trump ve el poder como nada más que un medio para sus fines", entre los que destaca que "la clase media pague el precio de otro de sus enormes recortes de impuestos que ayudará mayoritariamente a él y sus ricos amigos" o que haya "destruido un acuerdo bipartidista de migración escrito en parte por uno de los republicanos más conservadores en el Congreso porque pensó que intentar resolver el problema dañaría su campaña".

"No abucheéis. Votad", ha instado, mencionando también que "no parece importarle que más mujeres pierdan su libertad reproductiva" y que, "sobre todo, quiere que la idea sea que el país está irremediablemente dividido". "No necesitamos cuatro años más de bravuconadas, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película y todos sabemos que segundas partes nunca fueron buenas", ha razonado.

Obama, que al inicio de su intervención ha recordado que hace 16 años que tuvo "el honor de aceptar la nominación de este partido para ser presidente", ha asegurado que "mirando atrás" puede "decir sin ninguna duda que su "primera gran decisión", que fue elegir a Biden como su vicepresidente, "fue una de las mejores". "Mientras trabajamos juntos durante ocho años, a veces bastante duros, lo que más llegué a admirar de Joe no era su inteligencia o su experiencia", sino su "empatía, decencia, resistencia ganada a pulso".

Así, ha considerado que estos valores son los que el país "más ha necesitado" en los últimos cuatro años: "En un momento en que el otro partido se había convertido en un culto a la personalidad, necesitábamos un líder uniera a la gente. Necesitábamos un líder que fuera lo suficientemente desinteresado como para hacer lo más raro que se puede hacer: dejar a un lado su propia ambición por el bien del país. La historia recordará a Joe Biden como un presidente excepcional, que defendió la democracia en un momento de gran peligro, pero yo estoy aún más orgulloso de llamarle mi amigo", ha declarado.

La ex primera dama Michelle Obama ha sido quien ha dado la palabra a su marido en el escenario, desde donde ha afirmado que Harris y ella han construido sus vidas sobre los mismos valores fundacionales, a pesar de que sus madres nacieron al otro lado del océano, haciendo una referencia velada a las declaraciones de Trump sobre los orígenes de la vicepresidenta, puesto que puso en duda que fuera negra y sugirió que es una estrategia para conseguir votos, ya que su madre es de India y su padre es de Jamaica.

"Harris está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado a la Presidencia. Y es una de las más dignas", ha expresado. En este sentido, ha agregado que la historia de la vicepresidenta "es la de la mayoría de los estadounidenses que intentan construir una vida mejor" porque "nadie tiene el monopolio sobre lo que significa ser estadounidense".

Durante esta segunda jornada, mientras que Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, estaban en un mitin en Wisconsin, desde donde ha aceptado simbólicamente la nominación presidencial, han subido al escenario varios demócratas relevantes como el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer o el senador independiente por Vermont Bernie Sanders. Pero también algunos republicanos que se han distanciado de Trump como Stephanie Grisham, Kyle Sweetser o John Giles.

