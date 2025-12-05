Oberaxe detecta 52.958 discursos de odio en redes en octubre de 2025 y el 60% atacan a personas del norte de África

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó durante octubre de 2025 un total de 52.958 discursos de odio reportables en redes sociales, con el 60% de estos mensajes de ataques a personas del norte de África.

Así se desprende del boletín correspondiente a octubre del Oberaxe, que analiza los contenidos de discurso de odio que circulan por las redes sociales, monitorizados y notificados a las plataformas de internet (Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube).

En concreto, revela que las plataformas retiraron el 42% de los contenidos reportados, lo que supone un incremento de 3 puntos porcentuales (7,7%) en la tasa de retirada respecto al mes anterior.

Igualmente, señala que las plataformas han retirado el 9% de los contenidos notificados como usuario normal, lo que supone una disminución de 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior (12%).

En cuanto al plazo de retirada, el 6% se efectuó dentro de las primeras 24 horas, el 1% en un plazo de 48 horas y el 2% restante durante la primera semana tras la notificación.

Por otra parte, utilizando la vía trusted flagger, las plataformas han retirado un 33% de los contenidos reportados, lo que representa un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al mes anterior (27%).

Por plataformas, TikTok ha aumentado en 6 puntos porcentuales su tasa de retirada (96%) respecto al mes anterior (90%), siendo un 27% de los contenidos retirados en las primeras 24 horas. Mientras, Facebook ha retirado más de la mitad de los contenidos notificados, en su gran mayoría a través la vía trusted flagger (95%).

Asimismo, Instagram ha retirado el 37% de los contenidos, un 5% de los contenidos como usuario normal. Por su parte, YouTube ha registrado una tasa de retirada del 22%, con un 83% de los contenidos retirados utilizando la vía trusted flagger.

En cambio, X ha sido la plataforma que menos contenidos ha retirado con un 4%. No obstante, el 86% de los contenidos se han retirado en el transcurso de una semana.

En octubre continuó predominando la hostilidad en redes sociales hacia las personas del norte de África, que concentraron el 60% de los contenidos de discurso de odio analizados, sin variaciones respecto al mes anterior.

También destaca que los mensajes de odio dirigidos hacia las personas musulmanas mantienen su tendencia al alza por segundo mes consecutivo, representando el 35% de los mensajes detectados, 2 puntos porcentuales más que en septiembre (33%).

Por otra parte, refleja un incremento de 1 punto porcentual en los contenidos de odio hacia la comunidad judía, que alcanzaron el 8% del total analizado.

En esta misma línea, agrega que los contenidos que deshumanizan a personas de origen extranjero aumentaron respecto a septiembre, alcanzando el 45% del total, 14 puntos porcentuales más que el mes anterior, y se consolidan como el tipo de contenido más común. En contraste, los contenidos que alaban a quien atenta y los que incitan a la violencia disminuyeron, pasando del 14% al 5% y del 13% al 6%, respectivamente.

Los mensajes que presentan al grupo como una amenaza fueron el 30%, con una reducción de 3 puntos porcentuales respecto a septiembre. Por su parte, los contenidos que incitan a la expulsión de personas migrantes aumentaron hasta el 14%, lo que representa un incremento de 6 puntos porcentuales en comparación con septiembre, señalando un mayor riesgo de estigmatización y rechazo social.

De la misma manera, explica que el 96% de los contenidos de discurso de odio utiliza un lenguaje "agresivo explícito", caracterizado por palabras o expresiones directas que "atacan, humillan o descalifican" a las personas de origen extranjero. En concreto, el Oberaxe ha detectado comentarios como: "a tu puto país moro de mierda"; "exterminio" o "moros, hijos de puta".

En octubre, los contenidos asociados a la inseguridad ciudadana representaron el 38% del total, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales respecto al mes anterior.

PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL EN HORTALEZA

Uno de los principales detonantes de inseguridad ciudadana ha estado relacionado con la noticia sobre la investigación policial del joven detenido por la presunta agresión sexual a una menor en Hortaleza (Madrid). Entre los comentarios más frecuentes identificados han sido expresiones como "castración y deportación", "fuera menas" o "fuera invasores parásitos".

De manera similar, la viralización de un video en el que una persona del norte de África intenta acceder a una vía por el carril contrario provocó comentarios "deshumanizantes y xenófobos", con comentarios como: "moro mierda" o "vulgar rata de cloaca" y expresiones de tono irónico o sarcástico de "enséñenles que invadir no está bien" o "cómo no iba a ser moro".

Asimismo, la noticia de la agresión a un joven con discapacidad por parte de varias personas de origen extranjero, así como la difusión del video en internet, ha generado comentarios relacionados con la inseguridad ciudadana. "Cerdos inmigrantes", "el 90% de los magrebíes son animales que solo merecen morirse" o "deportación inmediata", son algunos de los mensajes en este caso.

Respecto al conflicto armado (41%), las manifestaciones pro palestinas celebradas en Madrid y Barcelona, la cobertura mediática del regreso a España de la "flotilla" tras los acontecimientos con Israel y la noticia de la posible retirada de Alemania del evento cultural Eurovisión en caso de excluir a Israel, provocaron que el episodio prototípico "conflicto armado" continuara siendo, por segundo mes consecutivo, el principal detonante de discurso de odio durante octubre.

CONFLICTO ISRAEL-PALESTINA

También las noticias relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina generaron mensajes en los que se acusa a la población palestina de ser "criminal", junto con comentarios "negativos" hacia personas judías y musulmanas, tales como: "lo decía el pintor austriaco, que estos de Israel eran malos", "los moros son traicioneros" o "pobres palestinos terroristas".

En el ámbito económico (11%), la noticia del anuncio del Gobierno de que más de 200.000 familias no reúnen los criterios necesarios para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) dio lugar a contenidos con discurso de odio. "Los comentarios detectados cuestionan el destino de los recursos públicos y señalan a los niños, niñas y adolescentes no acompañados como supuestos beneficiarios de las ayudas estatales, reforzando la narrativa de que las personas migrantes tienen un 'beneficio indebido'", apunta. Así, ha detectado mensajes como: "me hacía pasar por mena para participar de este parasitismo" o "el dinero de los impuestos gastándose en mantener moros".

Por último, en el ámbito deportivo (10%), el partido de LaLiga disputado el 26 de octubre entre el Real Madrid y el FC Barcelona registró un incremento en la actividad vinculada al discurso de odio. "En esta ocasión, los mensajes se concentraron en torno a la figura del jugador Lamine Yamal, objeto de ataques racistas y xenófobos que evidencian cómo el deporte continúa funcionando como un espacio de expresión de tensiones sociales y prejuicios raciales", subraya el Oberaxe.