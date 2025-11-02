Obiri establece récord femenino en el maratón de Nueva York y Kipruto gana con final de fotografía

NUEVA YORK (AP) — Hellen Obiri de Kenia estableció un récord en el recorrido femenino para ganar el Maratón de Nueva York el domingo, mientras que su compatriota Benson Kipruto ganó la carrera masculina al superar a Alexander Mutiso en una final de fotografía.

Obiri, quien también ganó la edición 2023, terminó en dos horas, 19 minutos y 51 segundos. Obiri corría junto a la ganadora de 2022, Sharon Lokedi, hasta que se alejó de su compatriota en el último kilómetro para ganar con facilidad y superando el récord anterior del recorrido de 2:22.31 establecido por Margaret Okayo en 2003.

La campeona defensora Sheila Chepkirui terminó tercera. Las tres superaron el mejor tiempo anterior del recorrido.

En la carrera masculina, Kipruto y Mutiso se separaron del grupo perseguidor al llegar a los 36 kilómetros. Kipruto parecía haber asegurado la carrera, alejándose de Mutiso en los últimos 200 metros. Pero Mutiso, quien también es de Kenia, aún dio más y avanzó en los últimos 50 metros antes de quedarse corto. Kipruto terminó en 2:08.09. Mutiso quedó apenas detrás, terminando con el mismo tiempo.

El keniano Albert Korir, quien ganó en 2021, fue tercero. Kenia barrió los tres primeros lugares en la carrera masculina y femenina. Joel Reichow fue el mejor estadounidense, llegando en sexto lugar.

Eliud Kipchoge, quien cumplirá 41 años la próxima semana, se despidió tras una carrera histórica como uno de los maratonistas más destacados del deporte. Esta fue la primera vez que disputó el Maratón de Nueva York y terminó en el puesto 17.

En el lado femenino, el trío de ex campeonas se separó al llegar al Bronx después de 32 kilómetros. La estadounidense Fiona O’Keeffe y la corredora holandesa Sifan Hassan habían formado un grupo de cinco una vez que el grupo entró en Manhattan unas millas antes, pero no pudieron sostener el ritmo al final.

Esta fue la primera vez que las tres ganadoras anteriores de la carrera femenina estuvieron en la misma competencia desde 2018. El trío no decepcionó, ofreciendo esfuerzos estelares. Fue el segundo año consecutivo que las kenianas ocuparon los tres primeros lugares.

O’Keeffe terminó cuarta y su compatriota estadounidense Annie Frisbie fue quinta. Hassan, quien ganó el Maratón de Sídney hace dos meses, fue sexta. Cuatro de los nueve primeros finalistas fueron estadounidenses.

El recorrido de 42,125 kilómetros llevó a los corredores a través de los cinco distritos de Nueva York, comenzando en Staten Island y terminando en Central Park en Manhattan. Esta es la 49.ª edición que la carrera se lleva a cabo en los cinco distritos.

Antes, la ruta era completamente en Central Park.

La primera edición tuvo solo 55 finalistas, mientras que un récord de 55.642 personas terminaron el año pasado, la más grande en la historia del deporte hasta que el Maratón de Londres lo superó a principios de este año.

El clima fue excelente para correr, con temperaturas en los 50 grados Celsius cuando comenzó la carrera.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes