Obispos católicos de Asia, África y América Latina exigen justicia climática

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Obispos católicos de Asia, África y América Latina exigieron justicia climática para las partes del mundo más afectadas por el aumento de las temperaturas y rechazaron lo que calificaron como las "falsas soluciones" promovidas por los países ricos.

Mientras una ola de calor afecta gran parte de Europa, incluido el Vaticano, las conferencias episcopales continentales del Sur Global redactaron un primer llamamiento ecológico conjunto antes de la próxima conferencia climática de la ONU en noviembre en Belem, Brasil.

En el documento, se hicieron eco de los frecuentes llamamientos ambientales del papa Francisco durante sus 12 años de pontificado, pero en un lenguaje mucho menos diplomático y mucho más urgente.

Criticaron la "postura abiertamente negacionista y apática" de las "llamadas élites de poder" en el mundo industrializado que presionan a sus gobiernos para que retrocedan en las medidas suficientes de mitigación y adaptación.

Las propuestas simplemente perpetúan la explotación de la creación de Dios y de sus personas más vulnerables, cuando lo que realmente se necesita es el abandono completo de los combustibles fósiles y un nuevo modelo económico que valore el bien común, indicaron los obispos.

El cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo de Kinshasa, Congo, afirmó que el documento no es solo un análisis, "sino un grito de dignidad".

"Nosotros, los pastores del Sur, exigimos justicia climática como un derecho humano y espiritual", expresó en una conferencia de prensa en el Vaticano en declaraciones preparadas.

El documento señaló que es "seriamente contradictorio" utilizar las ganancias de la extracción de petróleo para financiar la transición a energías verdes, afirmando que los mercados de carbono y la minería para tecnologías limpias eran "falsas soluciones".

Esta "economía verde" realmente sirve como una "reestructuración ecológica del capitalismo" que solo concentra nuevamente el poder en las corporaciones y los sistemas regulatorios, expresaron.

Francisco hizo del cuidado del medio ambiente un sello distintivo de su pontificado y escribió una encíclica histórica que ha generado movimientos globales para cuidar el planeta.

El papa León XIV ha indicado que sigue los pasos de Francisco, visitando el futuro sitio de un gran proyecto de paneles solares del Vaticano y planeando pasar el verano en el retiro papal fuera de Roma que Francisco convirtió en un centro ambiental.

