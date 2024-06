Obispos católicos de EEUU buscan acercamiento a pueblos indígenas; admiten “traumas” en internados

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — Obispos católicos aprobaron el viernes nuevos lineamientos para atender a los católicos indígenas, un plan que ha estado en proceso por largo tiempo, para revitalizar el ministerio y asegurar a esas comunidades que no tienen que sentirse divididas entre sus identidades indígenas y católica.

“Ustedes son ambas cosas. Su encarnación cultural de la fe es un don de la Iglesia”, se indica en el documento de la Conferencia del Episcopado de Estados Unidos. Éste se realizó mientras surgían nuevos detalles sobre los abusos generalizados, infligidos durante décadas, a niños nativos en internados católicos.

“La Iglesia reconoce que ha desempeñado una función en los traumas experimentados por niños nativos”, de acuerdo con el nuevo documento “Mantener la promesa sagrada de Cristo: Un marco pastoral para el ministerio indígena”. Dicho documento fue apoyado en forma abrumadora en la reunión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) realizada esta semana en Louisville, Kentucky.

Su objetivo es ayudar a que los obispos “reenfoquen y vigoricen el ministerio entre las poblaciones indígenas de Estados Unidos”, señaló el obispo Chad Zielinski, presidente de la subcomisión de Asuntos de Estadounidenses Nativos de la USCCB, que presentó la versión preliminar del marco la tarde del jueves.

El documento “da forma a las ideas que los líderes católicos nativos han expresado en los últimos años en sesiones de escucha organizadas por la subcomisión”, dijo.

Dicho documento, creado con aportaciones de católicos nativos, no está diseñado para ser una directriz exhaustiva y general sobre el ministerio a un conjunto diverso de católicos indígenas. En lugar de ello, su orientación se puede adaptar según la diócesis, el clero y los laicos para encajar en los distintos contextos culturales de las personas a las que sirven. Abarca desde la evangelización y la música sacra hasta los internados, el matrimonio y la familia.

Los indígenas norteamericanos conforman cerca de 3,5% de los católicos de Estados Unidos, y más de 350 parroquias atienden a personas predominantemente indígenas, de acuerdo con estadísticas de la USCCB.

___

El periodista de The Associated Press Peter Smith, en Pittsburgh, contribuyó a este despacho.

___

La cobertura de The Associated Press de temas religiosos recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

