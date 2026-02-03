Obispos cubanos verán al Papa en Roma del 16 al 20 de febrero

Así lo confirmó el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, quien especificó que los prelados presentarán al Pontífice un informe sobre la situación de las diócesis de la isla, según lo exige el derecho canónico.

El encuentro se produce en un momento de intensa tensión entre Cuba y Estados Unidos.

En días recientes, el Papa instó a "todos los líderes a promover un diálogo sincero y eficaz, a evitar la violencia y cualquier acción que pueda agravar el sufrimiento del pueblo cubano", encomendando la isla a la protección de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

En vísperas de la visita, la Conferencia Episcopal Cubana denunció el deterioro de la situación social y económica, denunciando la creciente "angustia y desesperación" y enfatizando la urgente necesidad de un cambio estructural.

Este contexto alimenta la hipótesis de un nuevo papel de mediación para la Iglesia entre La Habana y Washington, como ya ha ocurrido en el pasado.

La última visita ad limina de los obispos cubanos data de 2017, durante el pontificado de Francisco. (ANSA).