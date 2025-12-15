Obispos de Chile saludan a Kast y expresan inquietud por inmigrantes

La misiva parte constatando que el país ha vivido un periodo de "dolores acumulados, crisis sociales y económicas y una extendida desconfianza en las instituciones", aunque también reconocen la "fortaleza, dignidad y resiliencia" del pueblo para reconstruir los vínculos de la vida en común.

Los obispos le animan a "promover un ambiente de diálogo, encuentro y respeto", para "reconstruir la confianza social".

En esa línea, reafirman su vocación de contribuir al bien común desde la misión del Evangelio y cercanos "especialmente quienes viven pobreza, exclusión o sufrimiento".

Es cuando abordan el tema de la inmigración irregular, que fue central en las promesas de campaña del ahora electo presidente republicano, quien reiteró que una vez que asuma la magistratura el próximo 11 de marzo, será implacable con ella.

"Nos preocupa la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas, y reiteramos nuestro compromiso por la vida, la dignidad humana y la protección de los más débiles, recordando las palabras del Papa León XIV en su exhortación apostólica Dilexi te: 'en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes'", señalan los obispos.

Asimismo, le indican a Kast que "cuente con nuestra oración", además de la "disposición a colaborar en todo aquello que favorezca la justicia, la fraternidad y la paz social".

La carta está suscrita por cinco obispos, incluido el Arzobispo de Santiago Fernando Chomali, que asumió gran protagonismo durante la campaña presidencial, convocando a todos los candidatos y quien ayer también se manifestó a través de su cuenta en X.

"Las felicitaciones de J. Jara a J.A. Kast y la conversación entre él y Boric son reflejo de la solidez de la democracia en Chile, del respeto por el pueblo chileno y sus instituciones. Hay esperanza porque el sentido común prevaleció por sobre la división", indicó el cardenal. (ANSA).