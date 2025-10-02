Obispos españoles califican de "masacre" la ofensiva israelí en Gaza que ven "desproporcionada e inhumana"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los obispos españoles han clamado contra la "masacre" en Gaza y han calificado de "desproporcionada e inhumana" la respuesta del Gobierno de Israel contra la población civil de la Franja.

"Ningún fin justifica nunca el empleo de medios perversos como el terrorismo de Hamás o la masacre, respuesta desproporcionada e inhumana, a la que el Gobierno de Israel está sometiendo a la población civil de Gaza por los crímenes execrables cometidos el 7 de octubre", subrayan en una nota aprobada durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En el comunicado, leído este jueves por el secretario general de la CEE, Francisco Cesar García Magán, en rueda de prensa, los prelados subrayan que es "imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común".

Ante "tanto sufrimiento provocado injustamente", según añaden, no pueden "permanecer indiferentes".

BIENVENIDA AL PLAN DE TRUMP

Asimismo, dan la "bienvenida" a las iniciativas para lograr la paz y urgen a rezar por la paz, no solo en Gaza, sino también en Ucrania, Sudán, Myanmar, región del Sahel, Haití, Nigeria y otros países y zonas del mundo que están en guerra.

"Es urgente, como creyentes seguir orando y, como ciudadanos, mantener un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: ¡no matarás!", zanjan.

Preguntados por si durante la reunión de los obispos, han debatido sobre el uso de la palabra 'genocidio' en el comunicado, García Magán ha señalado que no ha salido esta palabra durante la reunión.