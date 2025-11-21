Obispos piden "respeto" a los tribunales tras la condena al Fiscal General del Estado: "El Ejecutivo tendrá que cumplir"

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha pedido "respeto" al trabajo de los tribunales y ha subrayado que "el Ejecutivo tendrá que cumplir", tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"En un Estado de Derecho un principio básico es el de la separación de poderes, que es fundamento de una democracia, de un Estado de Derecho, y por lo tanto el respeto también al trabajo de los tribunales es indispensable para la construcción y para el mantenimiento del edificio democrático", ha manifestado García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la 128ª reunión de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Además, ha insistido en que "todos los españoles" están sometidos al imperio de la ley y que el Gobierno "tendrá que cumplir" con lo que dicten los tribunales.

"Evidentemente, como el resto de todos los españoles, eso significa el Estado de Derecho, todos estamos sometidos al imperio de la ley y también pues el Ejecutivo tendrá que cumplir lo señalado por la Constitución y lo señalado por los tribunales, cada uno en su responsabilidad y en su acción pública", ha subrayado el portavoz de los obispos.