OBITUARIO: El astro de la salsa Willie Colón fallece a los 75 años, informa su familia

21 feb (Reuters) - La estrella estadounidense de la salsa Willie Colón, trombonista, vocalista y compositor pionero, falleció el sábado a los 75 años, informó su familia en un comunicado.

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", dijo la familia en la página de Facebook de Colón.

No se reveló la causa de su muerte.

Nacido en el Bronx de padres puertorriqueños, Colón grabó decenas de álbumes, entre ellos "La Gran Fuga" en 1970 y "El Juicio" en 1972, según Fania Records, un sello discográfico que promovía la música salsa.

Firmó con Fania a los 15 años y dos años más tarde, en 1967, lanzó su primer álbum, "El Malo", que vendió más de 300.000 copias, según su biografía en la página web de la Filarmónica de Los Ángeles.

La música de Colón combinaba elementos de jazz, rock y salsa, incorporando los ritmos de la música tradicional de Cuba, Puerto Rico, Brasil y África, según la biografía.

"Un tema significativo y general en la música de Colón, que se inspira en muchas culturas y varios estilos diferentes, es la exploración de las asociaciones contradictorias que los puertorriqueños tienen con su hogar y con Estados Unidos", dice.

"Utiliza sus canciones para describir e investigar los problemas de vivir en Estados Unidos como puertorriqueño y también para insinuar las contribuciones culturales que los puertorriqueños tienen para ofrecer".

En 2004, recibió un premio por su trayectoria profesional de la Academia Latina de la Grabación.

Activista social desde hace mucho tiempo, Colón fue miembro de la Comisión Latina sobre el SIDA y de la Fundación de las Naciones Unidas para los Inmigrantes, y fue miembro de la junta directiva del Instituto del Caucus Hispano del Congreso, según su biografía.

(Reporte de Doina Chiacu; edición de Franklin Paul; Editado en Español por Ricardo Figueroa)