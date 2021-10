Obituario-muere colin powell, el primer secretario de estado afroamericano de eeuu

* Powell fue secretario de Estado de Bush durante cuatro años

* Desarrolló la 'doctrina Powell' sobre uso de la fuerza militar

* Admitió que presentación contra Irak fue una mancha en su legado

Por Will Dunham

WASHINGTON, 18 oct (Reuters) - A los 84 años murió el lunes Colin Powell, un hijo de inmigrantes jamaiquinos que se convirtió en el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos, pero cuya reputación se vio manchada en 2003 cuando presentó inteligencia falsa en la ONU para defender la guerra con Irak, a pesar de sus recelos.

A pesar de estar completamente vacunado contra el COVID-19, dijo su familia, falleció debido a una complicación de la enfermedad.

Powell fue una de las figuras afroamericanas más destacadas de Estados Unidos durante décadas. Fue nombrado para altos cargos por tres presidentes republicanos y alcanzó la cima del Ejército tras ser herido en la guerra de Vietnam.

Powell se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el presidente Ronald Reagan de 1987 a 1989. Como general del Ejército de cuatro estrellas lideró el Estado Mayor Conjunto bajo George H.W. Bush durante la Guerra del Golfo de 1991, en la que las fuerzas lideradas por Estados Unidos expulsaron a las tropas iraquíes de Kuwait.

Powell, un republicano moderado y pragmático, consideró la posibilidad de intentar convertirse en el primer presidente afroamericano en 1996, pero las preocupaciones de su esposa Alma por su seguridad lo desanimaron. En 2008 rompió con su partido para respaldar al demócrata Barack Obama, quien se convirtió en el primer jefe de Estado afroamericano de Estados Unidos.

Powell siempre estará asociado con su controvertida presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2003, en la que dijo que el presidente iraquí Saddam Hussein constituía un peligro inminente para el mundo debido a sus arsenales de armas químicas y biológicas.

Más tarde admitió que la presentación estuvo plagada de inexactitudes y datos de inteligencia manipulados por funcionarios del Gobierno de Bush y que el hecho representó "una mancha" que "siempre será parte de mi historia".

Bush había elegido como secretario de Estado en 2001 a Powell, quien pasó cuatro tormentosos años como el máximo diplomático estadounidense, a menudo desacreditado por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el vicepresidente Dick Cheney, con quien había servido durante el mandato de Bush padre.

Con las tropas estadounidenses librando una guerra en Afganistán iniciada después de que los líderes de Al Qaeda planearon los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, el ala dura del Gobierno de Bush comenzó a abogar por una invasión a Irak.

Powell abogó para que la diplomacia siguiera su curso en Irak debido a que tenía serias reservas sobre una guerra, así como sobre la veracidad de la inteligencia respecto de las armas iraquíes y la insistencia del Pentágono en una fuerza de invasión relativamente pequeña.

Powell advirtió en privado a Bush sobre las monumentales dificultades de invadir y ocupar Irak, invocando la llamada regla Pottery Barn (una tienda de decoración): "el que rompe paga".

Sin embargo, Powell, el miembro más respetado del gabinete de Bush en el mundo, acordó respaldar públicamente el caso de la guerra para obtener apoyo internacional.

En el Consejo de Seguridad, mostró fotografías y diagramas que pretendían detallar las armas iraquíes de destrucción masiva, así como traducciones de las interceptaciones de inteligencia de Estados Unidos.

En un momento, Powell blandió un pequeño frasco que contenía una cucharadita de supuesto ántrax, advirtiendo que Irak no había contabilizado "decenas y decenas y decenas de miles de cucharaditas" del patógeno mortal.

La invasión se produjo seis semanas después, pero nunca se encontraron las armas, lo que socavó la credibilidad de Washington durante años. Las fuerzas estadounidenses lucharon en Irak de 2003 a 2011, con casi 4.500 soldados muertos y 32.000 heridos.

Powell le dijo al autor de un libro de 2006 que pasó cinco días antes de la presentación de la ONU "limpiando la basura" que el personal de Cheney había proporcionado como evidencia de los programas de armas de Saddam y sus supuestos vínculos con Al Qaeda.

"Hubo personas en la comunidad de inteligencia que sabían en ese momento que algunas de estas fuentes no eran buenas, y que no se debía confiar en ellas, y no hablaron. Eso me devastó", dijo Powell a Barbara Walters en 2005.

"Bueno, la lealtad es un rasgo que valoro, y sí, soy leal", dijo Powell en esa entrevista. "Y hay quienes dicen: 'Bueno, no debiste haberlo apoyado, debiste haber renunciado'. Pero me alegro de que Saddam Hussein se haya ido".

Powell anunció su renuncia de "mutuo acuerdo" con Bush después de la reelección del presidente en noviembre de 2004. Bush se refirió a Powell como "uno de los grandes servidores públicos de nuestro tiempo".

Doctrina powell

Uno de sus principales logros militares fue el desarrollo de la "Doctrina Powell" sobre el uso de la fuerza estadounidense, que siguió de los objetivos ambiguos y la acumulación errática de tropas de la era de la Guerra de Vietnam.

La doctrina establece que la guerra debería ser un último recurso y que la fuerza, cuando se usa, debe ser abrumadora, contar con un fuerte apoyo público y tener una clara estrategia de salida al conflicto.

Powell nació en la ciudad de Nueva York el 5 de abril de 1937 y se crió en el Bronx, hijo de un empleado y una costurera de Jamaica que llegó a Estados Unidos en 1920 a bordo de un barco de vapor de la United Fruit Company.

Fue nombrado subteniente del Ejército de Estados Unidos en 1958. Sirvió 35 años en la fuerza, incluidos dos periodos en Vietnam y puestos en Alemania Occidental y Corea del Sur.

En Vietnam fue herido por una trampa explosiva y en un accidente de helicóptero.

Obtuvo una beca de la Casa Blanca mientras estaba en el Ejército durante la presidencia de Richard Nixon y se ganó el respeto de funcionarios que más tarde ocuparían puestos importantes con Reagan. Se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto de 1989 a 1993.

Powell se convirtió en una celebridad durante la Guerra del Golfo de 1991 con sus informes televisados.

Como el oficial de mayor rango del Ejército de Estados Unidos, se opuso a permitir que las personas abiertamente homosexuales sirvieran en la fuerza, pero cambió su opinión en 2010 después de que Obama se convirtió en el primer presidente en respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Powell, que se aisló cada vez más en medio del giro republicano hacia la derecha, dijo que seguía siendo republicano a pesar de respaldar a Obama en 2008 y 2012.

Powell se casó con su esposa Alma en 1962. Tuvieron tres hijos. (Reporte de Will Dunham y Arshad Mohammed; Escrito por Will Dunham. Editado en español por Javier Leira)