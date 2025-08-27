Objetivo: Ser ejército convencional europeo más fuerte, Merz

Merz defendió la decisión de no introducir de inmediato el servicio militar obligatorio y centrarse en un sistema voluntario por ahora. "Actualmente hay escasez de cuarteles e instructores, lo que significa que todo debe crecer desde abajo, y este crecimiento se está acelerando".

El gobierno se reunió hoy excepcionalmente en el Ministerio de Defensa, una circunstancia no vista en casi veinte años. Merz lo calificó como una "vieja tradición de la República de Bonn" y anunció la intención de celebrar la reunión del gobierno en el Ministerio de Defensa una vez al año, precisamente debido a los nuevos desafíos que enfrenta la seguridad continental. (ANSA).