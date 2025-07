Objetivos climáticos de la UE, en peligro porque los bosques absorben menos CO2: científicos

Por Alison Withers, Kate Abnett y Simon Johnson

COPENHAGUE/BRUSELAS/ESTOCOLMO, 30 jul (Reuters) - Los daños causados a los bosques europeos por el aumento de la tala, los incendios forestales, la sequía y las plagas están reduciendo su capacidad de absorber dióxido de carbono, lo que pone en peligro los objetivos de emisiones de la Unión Europea, advirtieron científicos el miércoles.

La Unión Europea se ha comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en 2050. El objetivo incluye la expectativa de que los bosques absorban cientos de millones de toneladas de emisiones de CO2 y las almacenen en los árboles y el suelo, para compensar la contaminación procedente de la industria.

Pero esa hipótesis está ahora en entredicho. La cantidad media anual de CO2 que los bosques europeos eliminaron de la atmósfera en 2020-2022 fue casi un tercio inferior a la del periodo 2010-2014, según un trabajo dirigido por científicos del Centro Común de Investigación de la UE, su servicio independiente de investigación científica.

En este último periodo, los bosques absorbieron alrededor de 332 millones de toneladas netas de CO2 equivalente al año, señala el trabajo, publicado en la revista Nature. Los datos recientes de los países de la UE sugieren un descenso aún más pronunciado.

"Esta tendencia, combinada con la disminución de la resistencia climática de los bosques europeos, indica que los objetivos climáticos de la UE, que dependen de un sumidero de carbono cada vez mayor, podrían estar en peligro", señala el artículo.

En la actualidad, el sector terrestre y forestal europeo compensa alrededor del 6% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la UE.

Esta cifra es un 2% inferior a la que la UE calcula necesaria para alcanzar los objetivos climáticos, y se prevé que la diferencia aumente de aquí a 2030. Agustín Rubio Sánchez, catedrático de Ecología y Edafología de la Universidad Politécnica de Madrid, considera "ilusorio" confiar en los bosques para cumplir los objetivos climáticos. "Los bosques pueden ayudar, pero no hay que asignarles cantidades para equilibrar los presupuestos de carbono", declaró a Reuters. Las conclusiones suponen un desafío para los gobiernos de la UE, que están negociando un nuevo objetivo climático legalmente vinculante para 2040, diseñado para utilizar los bosques para compensar la contaminación que las industrias no puedan eliminar. Algunos ya advierten que esto no será posible. "Qué debemos hacer cuando hay factores que nosotros, como países, como gobiernos, no tenemos mucha capacidad de controlar, como los incendios forestales o la sequía", dijo la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, en una conferencia de prensa la semana pasada. La sobreexplotación, los incendios forestales y las sequías provocados por el cambio climático, así como los brotes de plagas, están agotando el almacenamiento de carbono de los bosques. Sin embargo, algunos de estos riesgos pueden gestionarse, por ejemplo, reduciendo la tala intensiva o plantando especies arbóreas más diversas, que pueden aumentar el almacenamiento de CO2 y ayudar a los bosques a resistir los fenómenos climáticos extremos y las plagas. (Reportaje de Alison Withers, Kate Abnett, Simon Johnson; escrito por Kate Abnett. Editado en español por Juana Casas)