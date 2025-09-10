Objeto similar a un dron impacta contra un edificio residencial en el este de Polonia

VARSOVIA, 10 sep (Reuters) -

Un dron u objeto similar impactó contra un edificio residencial en Wyryki, en el este de Polonia, pero nadie resultó herido, según informó el alcalde de la localidad al canal de noticias estatal TVP Info.

Polonia derribó drones que entraron en su espacio aéreo durante un gran ataque ruso en el oeste de Ucrania el miércoles, y el miembro de la OTAN calificó la incursión de "acto de agresión".

"A las 6:45 de la mañana, recibí una llamada telefónica de uno de los trabajadores de la oficina diciendo que algo había caído", dijo el alcalde de Wyryki, Bernard Blaszczuk, a TVP Info.

"Un o un misil ha impactado sin duda contra el tejado, no lo sabemos por el momento. La policía se encarga de la seguridad, y tenemos un equipo de gestión de crisis en el lugar", dijo.

Las imágenes de TVP Info mostraban una casa con el tejado dañado y las vigas a la vista.

En otro lugar de la región de Lublin, en el este de Polonia, la policía dijo haber encontrado un dron dañado en la localidad de Czosnowka.

La Fiscalía del distrito de Zamosc, también en la región de Lublin, dijo que había sido informada del hallazgo de componentes de drones, cerca de un cementerio en la ciudad de Czesniki.

(Información de Alan Charlish, Karol Badohal, Pawel Florkiewicz; edición de Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)