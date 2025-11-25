Objetos de colección de "Star Wars" y "Elf" salen a la venta en subasta de Propstore

LONDRES, 25 nov (Reuters) -

Desde el disfraz de Will Ferrell en "Elf" hasta accesorios de "La guerra de las galaxias", una gran variedad de objetos que abarcan parte de la historia del cine serán subastados el próximo mes.

Más de 1.350 lotes, valorados conjuntamente en unos 8 millones de libras (US$10,54 millones), se ofrecen en la subasta de Propstore, que tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre.

La carabina EE-3 de Boba Fett de "Star Wars: El Imperio Contraataca", con una estimación de entre 350.000 y 700.000 libras, encabeza la venta. "Nos llegó hace un año y pasamos varias semanas examinándola, casi a un nivel forense, y conseguimos hacer coincidir la veta de la madera de la culata (tiene algunos daños y desperfectos) y darnos cuenta de que era y es la única carabina de Boba Fett que se utilizó en 'El Imperio Contraataca'", dijo el fundador y director general de Propstore, Stephen Lane, en una rueda de prensa el martes.

Otros lotes de la franquicia incluyen un casco de piloto rebelde de la misma película y un bláster imperial Stormtrooper E-11 de "El retorno del Jedi".

"Indiana Jones" también está representada en la venta con un sombrero de fieltro marrón hecho para el personaje interpretado por Harrison Ford, en "Indiana Jones y el templo maldito".

Entre los disfraces figuran la túnica verde de Ferrell en la película navideña "Elf", y el traje negro del simbionte de Spiderman en "Spiderman 3", en la que Tobey Maguire interpretó al superhéroe.

Otros lotes incluyen el aerodeslizador de Marty McFly de la segunda y tercera películas de "Regreso al futuro" y las zapatillas de ballet de "The Red Shoes".

(US$1 = 0,7591 libras) (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Javier Leira)