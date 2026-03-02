Objetos impactan en centro de datos de Amazon en Emiratos en pleno conflicto regional

La filial de Amazon de servicios en la nube indicó el lunes que estaba trabajando para restablecer sus actividades en ciertas regiones de Oriente Medio tras el impacto de varios "objetos" contra uno de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos.

Una instalación en Emiratos registró un "problema de suministro eléctrico localizado" y "la restauración completa (...) aún tardará varias horas", señaló Amazon Web Services (AWS), la filial de Amazon dedicada a los servicios en la nube ("cloud"), en su web hacia las 09:00 GMT.

Los bomberos cortaron las líneas eléctricas y los generadores de una instalación de AWS en Emiratos después de que "unos objetos (...) impactaran en el centro de datos, provocando chispas y un incendio", había indicado la filial de Amazon el domingo por la tarde.

AWS es el primer proveedor mundial de servicios de computación en la nube, y compite con empresas como Microsoft Azure y Google Cloud para proponer una infraestructura que sustenta aplicaciones y páginas web, además de alimentar la IA generativa.

AWS aconsejó a sus clientes "grabar todos los datos importantes" y trasladar sus operaciones a servidores de la empresa ubicados en otras partes del mundo.

Abu Dabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, figuran entre las ciudades del Golfo alcanzadas por los ataques de Irán, que responde a la ofensiva que lanzaron Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Una segunda región de AWS con base en Baréin también se vio afectada por un corte de electricidad el lunes, indicó la empresa hacia las 10:40 GMT.