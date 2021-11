Oblak: "Cuando mejoremos atrás vamos a tener resultados mejores

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak lamentó que concedieron "dos goles muy fáciles" al Liverpool en la derrota (2-0) en Liga de Campeones, pero recordó que dependen de sí mismos para estar en octavos de final como los ingleses.

"No se puede reprochar nada, hemos luchado, jugado con uno menos 60 minutos. Nos han marcado dos goles muy fáciles que no puede pasar eso, y después es difícil remontar, más con uno menos, las sensaciones no son las mejores, pero el equipo ha luchado. Dependemos de nosotros mismos, hay que ganar los dos partidos que quedan", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El meta rojiblanco reconoció que necesitan mejorar en defensa. "No sé qué está pasando, hay ocasiones, con todos los equipos puede pasar, cuando mejoremos atrás vamos a tener resultados mejores. Nos falta poco para mejorar, después va a ser más fácil", afirmó.

"Las expulsiones otra vez, son decisiones del √°rbitro que nos castigan mucho, que en otros partidos hubo acciones parecidas y los jugadores no fueron expulsados", a√Īadi√≥, lamentando la expulsi√≥n de Felipe en el primer tiempo.