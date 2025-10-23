Obra monocromática de Klein marca un récord de más de US$21 millones en una subasta

Una obra monocromática de Yves Klein fue vendida en una subasta este jueves en París por 18,4 millones de euros (más de US$21 millones), incluidos los gastos, "un récord en Francia para el artista", indicó la casa Christie's.

Ese cuadro, denominado California (IKB 71), pintado por el artista francés en París en 1961 y subastado por primera vez, "se sitúa entre las obras más importantes de Yves Klein jamás puestas en el mercado", precisó la casa de subastas en comunicado.

Klein, que falleció en 1962 con solo 34 años, patentó el tono ultramarino de la pintura espesa especial que desarrolló para sus obras y denominó esta mezcla de resina sintética, mate y pigmento "International Klein Blue" o IKB.

