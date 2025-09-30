Obras de Magritte, Modigliani y Klein serán subastadas en París en octubre

Varias obras de René Magritte, Amedeo Modigliani e Yves Klein serán subastadas en Sotheby's y Christie's el 23 y 24 de octubre en París durante la semana del arte parisina, indicaron el martes las casas de remate.

El 23 de octubre Christie's subastará el mayor monocromo del artista francés Yves Klein todavía en manos de coleccionistas privados, en este caso estadounidenses.

La obra, considerada "la más cara de la temporada en París", está estimada en más de 15 millones de euros (US$17,5 millones), según la casa de subastas.

Pintado en París en 1961, el lienzo fue exhibido en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York como parte de un préstamo de larga duración (2005–2008).

El 24 de octubre Sotheby’s presentará "La magia negra", uno de los cuadros más famosos del belga René Magritte, estimado entre 5 y 7 millones de euros (US$6 y 8 millones), según la casa de remates.

"Pintado en 1934 y adquirido por la familia de los propietarios actuales directamente del artista en 1935, se trata de la primera versión" de la famosa serie homónima, que se ha convertido en una obra mítica dentro del arte de Magritte, agregó la misma fuente.

Un retrato pintado por el italiano Amedeo Modigliani de Raymond Radiguet, joven autor de "El diablo en el cuerpo", realizado en 1915 y estimado entre 5,5 y 7,5 millones de euros (US$6,5 y 9 millones), también será subastado por la casa de remates el mismo día.

El cuadro, mostrado por primera vez en público en 1925 en la revista L'Amour de l’Art, nunca fue presentado en subasta desde entonces y ha permanecido en la misma colección europea desde 1950, precisó Sotheby's en un comunicado.

ls/vg/es/avl