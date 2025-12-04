Obras Misionales Pontificias lanza la web 'Arde' para que los jóvenes se apunten a experiencias misioneras

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Obras Misionales Pontificias (OMP) ha lanzado la web 'Arde', con un mapa interactivo en el que los jóvenes pueden encontrar todas las experiencias de misión que ofrece la Iglesia española.

"En la misión aprendí que Dios se sirve de muchas cosas para decirte 'Aquí estoy, y te amo con locura", ha explicado Diego Degetau, un joven de Hakuna que ha estado en Filipinas el pasado verano. Por su parte, Patricia Ruiz, una joven de Valencia que ha estado ya varios veranos en Honduras asegura que "la experiencia de misión ha sido la mayor bofetada de realidad" que ha recibido en su vida".

Según OMP, más de 10.000 jóvenes como ellos hacen las maletas cada año para dedicar sus vacaciones a acompañar a los misioneros. Por ello han lanzado esta web para fomentar que más chicos y chicas se animen a realizar esta experiencia.

"Queremos que conozcan las experiencias misioneras que ya existen, de una forma sencilla y accesible", ha explicado el responsable de jóvenes de OMP e impulsor de la web, Carlos de Arteaga. "Es como si abres Google maps, pero en vez de aparecer restaurantes y sitios de ocio, aparecen las congregaciones, parroquias, asociaciones que están cerca", ha precisado.

Una vez localizadas las experiencias, se puede entrar en cada una de ellas y acceder a toda la información: a dónde se van, qué requisitos tienen, qué formación ofrecen y los datos de contacto. "Nosotros presentamos a los jóvenes las experiencias de misión que hay, el resto lo hacen los grupos, que son maravillosos", ha detallado.

Su idea es que poco a poco se vayan sumando al proyecto aquellos grupos que aún no estén. "Hay muchas parroquias que organizan experiencias de misión, pero a nivel interno. Sería fantástico que también aparecieran en el mapa, para que los jóvenes que estén cerca puedan saberlo", ha afirmado De Arteaga. Para ello, solo tienen que ponerse en contacto con OMP, según ha puntualizado.

Sobre el nombre de la web, su impulsor ha explicado que "hay muchas frases en el Evangelio y de los santos, que hacen referencia al fuego, a cómo la fe se va expandiendo por el mundo como si fuera un fuego abrasador". En concreto, han seleccionado una frase de Santa Catalina de Siena que dice 'si sois lo que debéis ser, prenderéis fuego al mundo entero'.

El nuevo portal nace como heredero de la 'Guía compartir la misión', un catálogo que editaba Obras Misionales Pontificias cada año. Con esta nueva versión digital, se busca dar un salto en la accesibilidad y en la búsqueda, y dar un enfoque más evocador.

"Arde quiere ir más allá, y con un símbolo tan evangélico como es el fuego, animar a los jóvenes a salir de su burbuja espiritual", afirma el responsable de jóvenes.