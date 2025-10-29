Obreros aceiteros argentinos y empresas, lejos de acuerdo en negociaciones salariales: sindicato

29 oct (Reuters) - El sindicato de obreros aceiteros argentino, SOEA, y la cámara de empresas del sector, CIARA, están "muy lejos" de llegar a un acuerdo en negociaciones por un aumento salarial, dijo el miércoles un líder gremial de SOEA, que advirtió que de no haber un convenio sería inminente una huelga la semana próxima.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, y los gremios vinculados a la actividad mantienen una historia de conflictos con empresas por reclamos laborales.

"Estamos muy lejos todavía", dijo respecto a las negociaciones con la Cámara de la Industria Aceitera argentina (CIARA) por una actualización salarial el secretario gremial del Sindicato de Obrero y Empleados Aceiteros (SOEA), Martín Morales. SOEA había anunciado a inicios de mes una huelga por tiempo indeterminado junto al sindicato Federación Aceitera, pero el Gobierno argentino dictó ese mismo día una conciliación obligatoria, que obliga a suspender la medida de fuerza de seguir las negociaciones.

El martes, la conciliación fue extendida por la Secretaría de Trabajo hasta la mañana del jueves 6 de noviembre. Tras ese momento, si no llegan a un acuerdo, SOEA puede volver a hacer medidas de fuerza.

"Tenemos esos días para trabajar. Y si no llegamos a un acuerdo de acá hasta el otro jueves es inminente una huelga y vaya a saber por cuánto tiempo", dijo Morales.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)