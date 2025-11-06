Obreros aceiteros y procesadoras soja en Argentina llegan a acuerdo salarial, evitan huelga

(Actualiza con comentario de sindicalista, comunicado de cámara y más información)

BUENOS AIRES, 6 nov (Reuters) - El Sindicato de Obreros Aceiteros Argentino (SOEA) y la cámara de empresas del sector CIARA llegaron a un acuerdo en una negociación por aumentos salariales, dijeron tarde en la noche del miércoles ambas partes, evitando una huelga que paralizara la actividad en las plantas de molienda de soja.

El conflicto entre el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la cámara de empresas procesadoras de soja CIARA había comenzado el mes pasado, cuando por reclamos salariales SOEA anunció una huelga en Argentina, el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja.

Entonces el Gobierno argentino intervino y dictó una "conciliación obligatoria" que obliga a los sindicatos a suspender medidas de fuerza y volver a negociar. Sin embargo, la medida oficial vencía el jueves y SOEA había dicho que si no llegaban a un acuerdo era "inminente" una nueva huelga.

"Llegamos a un entendimiento, estamos firmando un acuerdo", dijo a Reuters a última hora del miércoles el secretario gremial de SOEA, que se encontraba en la Secretaría de Trabajo argentina donde se reunieron las partes para intentar destrabar el conflicto.

CIARA también anunció tarde el miércoles que había llegado a un acuerdo con CIARA y con Federación Aceitera, otro sindicato del sector que representa una parte minoritaria de los trabajadores de la industria.

Se llegó "a un acuerdo salarial al cierre de la conciliación obligatoria que generará paz social en el resto del 2025. A mediados de 2026 ambas partes se sentarán a revisar salarios en base al índice de inflación del Indec", el organismo estatal de estadísticas, publicó CIARA en su cuenta de la red social X.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)