Observado el nacimiento de un planeta

El telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile les permitió observar el fenómeno, como si fuera la obra de un "escultor cósmico" que talla un intrincado diseño en el disco de gas y polvo que rodea a su joven estrella madre.

El resultado se debe a un estudio internacional publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, dirigido por el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) de Italia y la Universidad de Florencia, con la participación de las Universidades de Bolonia y Milán y el INAF de Padua y Bolonia.

"Nunca podremos presenciar la formación de la Tierra, pero aquí, alrededor de una estrella joven a 440 años luz de distancia, podríamos estar presenciando el nacimiento de un planeta en tiempo real", afirma Francesco Maio, de la Universidad de Florencia e INAF Arcetri, quien dirigió el estudio. Las estimaciones indican que el planeta recién nacido tiene el doble del tamaño de Júpiter y está a una distancia de su estrella igual a la de Neptuno del Sol.

Los investigadores lograron localizarlo justo en la base de uno de los brazos espirales del disco, exactamente donde la teoría había predicho la presencia del planeta para explicar la formación de esta estructura.

"Lo que convierte a esta observación en un punto de inflexión potencial es que, a diferencia de muchas observaciones anteriores, podemos detectar directamente la señal del protoplaneta, que aún se encuentra profundamente incrustado en el disco. Esto nos da un nivel de confianza mucho mayor en la existencia del planeta, ya que observamos directamente su luz", concluye Maio. (ANSA).