Observatorio de cultivos de la UE vuelve a recortar previsión de rendimiento del maíz por sequía

PARÍS, 22 sep (Reuters) - El servicio de seguimiento de cultivos MARS redujo el lunes, por tercer mes consecutivo, su previsión de rendimiento del maíz de 2025 en la Unión Europea, al tener en cuenta más daños por la sequía y las olas de calor en el sureste de Europa.

La producción de maíz en grano de este año en la UE se prevé ahora en 6,88 toneladas métricas por hectárea, por debajo de las 6,93 t/ha previstas el mes pasado y un 3% por debajo del promedio quinquenal, según un informe del servicio MARS.

Otros pronosticadores han recortado sus previsiones de rendimiento para la cosecha de maíz de la UE, que se encuentra en sus primeras fases, debido a las duras condiciones meteorológicas del verano boreal en algunas zonas de Rumania, Bulgaria y Hungría.

Según MARS, la última previsión de rendimiento del maíz en la UE sigue siendo un 1% superior a la del año pasado, gracias a las lluvias caídas en algunas regiones rumanas y, en general, en Europa occidental y septentrional.

La semilla de girasol, al igual que el maíz, ha sufrido las duras condiciones del verano boreal en el sureste de Europa, y MARS ha vuelto a recortar su previsión de rendimiento a 1,81 t/ha desde las 1,83 t/ha de agosto. Esta cifra sería un 10% inferior al promedio quinquenal, aunque un 5% superior a la de 2024.

En cuanto a la remolacha azucarera, cuya recolección también está en curso, el rendimiento previsto en la UE para 2025 se fijó en 74,8 t/ha, ligeramente superior al de agosto y un 2% más que el promedio quinquenal.

En otros cultivos, MARS aumentó su estimación del rendimiento de la cebada de primavera de este año a 5,15 t/ha desde las 5,01 t/ha del mes pasado, situándolo un 11% más que el promedio quinquenal.

MARS no actualizó sus estimaciones para la cosecha de invierno de este año. En agosto confirmó su previsión de un nivel superior al promedio para el trigo blando, principal cereal de la UE. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en español por Javier Leira)