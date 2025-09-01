Observatorio para la Libertad Religiosa denuncia siete ataques a iglesias en España durante el mes de agosto

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa ha denunciado siete casos de vandalismo y profanaciones en templos católicos en España en el mes de agosto; el último de ellos, ocurrido cuando activistas de Futuro Vegetal lanzaron tinte contra la Sagrada Familia de Barcelona, como protesta por la "complicidad" de los políticos en los incendios.

"No podemos normalizar que cada pocos días haya ataques a iglesias, agresiones a fieles o profanaciones. Pedimos a las autoridades una respuesta firme y recursos para la protección del patrimonio religioso", ha declarado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.

Entre otros sucesos, el Observatorio recoge un acto vandalismo en la parroquia de Santa Catalina (Rute, Córdoba); la profanación en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua (Valencia) o una agresión al sacristán y feligreses en la Catedral de Valencia.

En este contexto, García ha advertido de que agosto ha sido "un mes negro para la libertad religiosa" en España y ha añadido que "la sucesión de ataques a iglesias y lugares de culto demuestra que la violencia y el odio contra los cristianos están lejos de ser casos aislados".

Por ello, ha reclamado a las autoridades "una mayor protección de las iglesias". "Muchos párrocos nos informan de que están teniendo que colocar cámaras o cerrar los templos ante el aumento del vandalismo y del odio anticristiano", ha asegurado la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

También ha pedido a las delegaciones del Gobierno y corporaciones municipales "planes específicos de prevención" y la "aplicación rigurosa del Código Penal ante los delitos de odio y de escarnio a los sentimientos religiosos".

Además, el Observatorio ha instado a la sociedad civil y a las instituciones a no mirar hacia otro lado y a denunciar cualquier acto de odio religioso. "Solo visibilizando estos ataques y reaccionando con firmeza podremos garantizar la convivencia y el respeto a la libertad de todos", ha concluido García.