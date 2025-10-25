O'Callaghan mejora su récord mundial de 200 m libres en piscina corta
La australiana Mollie O'Callaghan fijó este viernes un nuevo récord mundial en los 200 metros estilo
La australiana Mollie O'Callaghan fijó este viernes un nuevo récord mundial en los 200 metros estilo libre en piscina corta con un tiempo de 1 minuto 49.36 segundos.
La campeona olímpica se impuso en la parada de la Copa del Mundo en Toronto con esta nueva plusmarca, que rebaja en 41 centésimas la que había establecido hace seis días en Westmont (Estados Unidos), de 1:49.77 minutos.
Antes de O'Callaghan, el récord mundial de la distancia le pertenecía a la hongkonesa Siobhan Haughey desde 2021, con un crono de 1:50.31 minutos.
La joya de la natación australiana, de 21 años, suma estos logros a un palmarés en el que relucen ocho medallas olímpicas, siete de ellas en pruebas de relevos y un oro individual en los 200 m libres de los Juegos de París de 2024.
