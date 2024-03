Por Francois Murphy y John Irish

VIENA, 4 mar (Reuters) - El lunes comenzó la reunión trimestral del principal organismo de control nuclear de la ONU, en la que las potencias occidentales volvieron a optar por no enfrentarse seriamente a Irán por su falta de cooperación con el organismo en una serie de asuntos, dijeron diplomáticos.

Hace más de un año, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), formada por 35 países, aprobó una resolución en la que ordenaba a Irán que cooperara con la investigación que el OIEA lleva años realizando sobre las partículas de uranio halladas en emplazamientos no declarados, afirmando que era "esencial y urgente" que Irán explicara los rastros.

Desde entonces, el número de emplazamientos no declarados investigados se ha reducido de tres a dos, pero la lista de problemas entre el OIEA e Irán no ha hecho más que crecer. Irán no ha cumplido plenamente el acuerdo de volver a instalar las cámaras del OIEA en algunos emplazamientos y en septiembre prohibió el acceso a algunos de los inspectores más experimentados del organismo.

"Lamento profundamente que Irán aún no haya revocado su decisión de retirar la designación a varios inspectores experimentados del Organismo", dijo el director general, Rafael Grossi, en la reunión de la Junta.

"Sólo a través de un compromiso constructivo y significativo pueden abordarse todas estas preocupaciones y, una vez más, hago un llamamiento a Irán para que coopere plenamente y sin ambigüedades con el Organismo".

Mientras prosigue la ofensiva militar israelí en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre, que han aumentado las tensiones en todo Oriente Medio, Estados Unidos no quería arriesgarse a una mayor escalada diplomática con Irán impulsando una resolución en su contra en el OIEA, dijeron diplomáticos.

"Si se adoptara una resolución (de la Junta de Gobernadores del OIEA) en este momento (...) es demasiado peligroso hacer algo que pudiera interpretarse como una señal equivocada que podría desencadenar un error de cálculo", declaró un diplomático occidental, citando diversos factores.

"La región se encuentra en un estado exacerbado, no hay alto el fuego ni resolución de ningún tipo en Gaza, no hay perspectivas de ningún tipo de solución nuclear y Estados Unidos va a celebrar elecciones presidenciales", agregó.

Los diplomáticos habían dicho antes de la reunión del Consejo que las tres potencias europeas que propusieron la última resolución conjuntamente con Estados Unidos y que generalmente actúan en coordinación con Washington -Reino Unido, Francia y Alemania, conocidas como el "E3"- estaban presionando para lograr una resolución y habían redactado un texto.

Washington, sin embargo, se ha opuesto durante meses a buscar una resolución contra Irán, al menos en parte debido a la inminencia de las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre, han declarado diplomáticos, y de nuevo era la más reacia de las cuatro potencias.

Estados Unidos y el E3 han criticado con dureza a Irán por estos y otros asuntos, como sus crecientes reservas de uranio enriquecido que, de enriquecerse aún más, bastarían para alimentar varias bombas nucleares. Irán afirma que no tiene esa intención. (Escrito por Francois Murphy; Editado en Español por Ricardo Figueroa)