Occidente respalda, con condiciones, los ataques de Ucrania en Rusia

Las potencias occidentales mostraron este viernes su creciente apoyo, aunque sujeto a condiciones, al uso de sus armas por Ucrania para atacar objetivos en Rusia, después de que el presidente de Estados Unidos lo autorizara en el contexto de la defensa de Járkov.

Alemania también autorizó a Ucrania a utilizar armas alemanas en territorio ruso para defenderse de los ataques rusos, en particular en Járkov, región del noreste donde Moscú lanzó una ofensiva a principios de mayo.

El portavoz del jefe de gobierno Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, recordó que Ucrania tiene "derecho" a defenderse con las armas de las cuales dispone, "incluidas aquellas que le entregamos".

El presidente estadounidense, Joe Biden, dio luz verde el jueves a que Ucrania use sus armas para atacar objetivos en territorio ruso limítrofe, "con fines de contrataque en la región de Járkov", dijo un alto funcionario bajo anonimato.

"Se trata de un paso adelante", celebró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, este viernes desde Suecia, adonde viajó para pedir de nuevo a sus aliados en el norte de Europa que suministren más armas.

Esta decisión supone un giro de 180 grados para Estados Unidos, que hasta ahora temía que esta autorización arrastrase a la OTAN a un conflicto directo con Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que "ya se están utilizando armas de fabricación estadounidense para intentar efectuar ataques en territorio ruso".

Esta es una prueba "del alcance de la implicación de Estados Unidos en este conflicto", añadió.

- "Escalada" -

Rusia ya criticó el jueves a la OTAN por lanzar "un nuevo ciclo de escalada".

Sin embargo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, restó importancia a la amenaza de escalada y afirmó que esta solo se enmarca en "los esfuerzos del presidente" ruso Vladimir Putin "para evitar que los aliados de la OTAN apoyen a Ucrania".

Stoltenberg recordó que otros países, como Francia, ya apoyaban el uso de armas occidentales para atacar suelo ruso, y que el Reino Unido ya entregó misiles "sin ninguna restricción".

No obstante, algunos países siguen oponiéndose, como Italia. "Nosotros no luchamos contra Rusia. Defendemos a Ucrania, y no es lo mismo", declaró el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.

La Casa Blanca aclaró que su permiso se limita a objetivos en la frontera usados por Moscú para lanzar sus ataques, y no incluye disparos de largo alcance hacia dentro del territorio ruso, por ejemplo con los ATACM, misiles de un alcance de 300 km suministrados por Washington.

Por otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores del G7, grupo que reúne a las principales potencias occidentales, se declararon el viernes "gravemente preocupados" por la creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte.

"Instamos a la RPDC [Corea del Norte] y a Rusia a que cesen las transferencias ilegales de armas", rezaba la declaración publicada por Italia, que preside el G7, y emitida también en nombre de los ministros de Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

- 880 km2 conquistados -

Járkov, segunda ciudad de Ucrania situada cerca de la frontera con Rusia, es objetivo casi diario de bombardeos procedentes en su mayoría de territorio ruso.

En las últimas horas, cinco personas murieron y 23 resultaron heridas en ataques rusos allí, indicaron el viernes las autoridades regionales, aunque el alcalde, Igor Terejov, declaró que otras personas podrían seguir bajo los escombros.

Por el momento, la situación en el frente no favorece al ejército ucraniano, falto de hombres y municiones.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Belóusov, aseguró que las fuerzas de su país han conquistado 880 km2 en lo que va de año en Ucrania, y 28 localidades este mes de mayo en la región de Járkov.

Pese a sus conquistas, Rusia todavía no logró aún un avance significativo en esta zona.

En respuesta a los ataques rusos, Ucrania lanzó ataques con drones en la madrugada del viernes apuntando en particular contra la ciudad portuaria de Novorosiisk y contra un depósito petrolero en Temriuk en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, donde varios trabajadores resultaron heridos, según las autoridades locales.

bur-aue-juf/pc-hgs/jvb

AFP