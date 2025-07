Ocho cordobeses seleccionados por el Ayuntamiento participan en el International Youth Camp de Núremberg

CÓRDOBA, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Ocho jóvenes cordobeses seleccionados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba se encuentran en Núremberg (Alemania) desde el pasado lunes participando en el International Youth Camp 'Youth United in Peace 2025', donde conviven y comparten actividades con 200 jóvenes de otros países de Europa, Estados Unidos, China y Latinoamérica durante una semana. Tal y como ha detallado el Ayuntamiento cordobés en una nota, esta es la primera edición de este campamento, que forma parte del proyecto 'Building Bridges in Youthwork' y que ha nacido con el objetivo de favorecer el intercambio cultural, el respeto, la participación y los valores democráticos entre los jóvenes participantes, que durante estos días están poniendo en común proyectos e ideas para crear nexos y puentes de colaboración, buscando soluciones y herramientas para la juventud europea y mundial. Los jóvenes seleccionados para esta experiencia provienen de distintas disciplinas, con diferentes inquietudes profesionales y sociales. En concreto son: Sergio Ortas (22 años), profesor de inglés; Carmen Avilés (24 años), actriz y bailarina; Blanca Aguayo (18 años), estudiante de Psicología; Paula Nogales (20 años), futura estudiante del CFGS Técnico Superior en Ilustración; Álvaro Rey (19 años), estudiante de ADE y RRII; Manuel Castilla (19 años), estudiante de Derecho; Aarón Guisado (21 años), estudiante de Marketing, e Isa Romero (22 años), estudiante de Traducción e Interpretación. La teniente alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha destacado que "este proyecto lo preparamos pensando en el aprendizaje y crecimiento de nuestros jóvenes, así como en sus proyectos personales e inquietudes sociales. Es una apuesta más de nuestra delegación por abrir puertas y oportunidades para nuestra juventud, en este caso, junto a la ciudad alemana con la que, hace unas semanas, celebramos el 15 aniversario de nuestro hermanamiento". Por su parte, uno de los jóvenes, Sergio Ortas, ha explicado que para él, "la experiencia de poder compartir momentos con gente de todo el mundo, conocer su cultura y enseñar la nuestra, está siendo increíble", aunque ha resaltado que "las cosas que más estoy disfrutando son los ratitos en los que todos nos juntamos y nos olvidamos del idioma y de las fronteras, simplemente somos jóvenes disfrutando del campamento". Entretanto, la actriz y bailarina Carmen Avilés está "profundamente agradecida por la oportunidad de convivir con jóvenes de otras culturas en un espacio tan bello como particular. Las actividades que ha organizado el campamento son idóneas para favorecer el acercamiento e interés en futuras colaboraciones interculturales".

