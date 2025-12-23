Ocho detenidos en Marruecos por reventa de entradas de la Copa de África

La policía marroquí detuvo en varias ciudades a ocho personas sospechosas de "especulación ilegal" con entradas de partidos de la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol, que se está disputando en el país, publicó el martes la prensa local.

Según una fuente policial citada por la web Hespress, "los servicios de vigilancia informática" detectaron publicaciones en redes sociales que proponían la reventa de entradas "a precios ampliamente superiores a su valor", en "violación de la ley", lo que motivó la operación policial.

Las detenciones tuvieron lugar principalmente en Agadir, Marrakech y Rabat, precisó la misma fuente.

"Las investigaciones continúan para detener" a otras personas "posiblemente implicadas", según la web Le360.

El partido inaugural de la CAN, el domingo entre Marruecos y Comoras (victoria local 2-0), había sido anunciado previamente como lleno pero finalmente asistieron 60.180 personas, dejando 9.320 plazas vacías en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, lo que suscitó enfado y sorpresa en redes sociales.

Marruecos es la sede de la 35ª edición de la CAN del 21 de diciembre al 18 de enero.

En 2030, el reino será el segundo país en acoger un Mundial, veinte años después de Sudáfrica. Será en una cita en la que será organizador junto a España y Portugal.