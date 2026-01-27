Ocho futbolistas a seguir en la liga brasileña

Desde Neymar en su carrera contrarreloj por llegar al Mundial de 2026 hasta el repatriado Gerson, pasando por Giorgian de Arrascaeta como estandarte del Flamengo: el Brasileirão, que abre el miércoles su temporada, está nuevamente repleto de estrellas.

A la espera del fichaje por el Mengão de lo que sería sin duda otro gran nombre, Lucas Paquetá, -cuestión de horas, según la prensa local-, un repaso a ocho futbolistas a seguir en la liga más poderosa de Sudamérica.

- Neymar -

Neymar empieza la temporada en rehabilitación tras pasar por una cirugía en la rodilla izquierda, pero, como es habitual, concentra focos.

El Santos redobló su apuesta al renovar hasta finales de 2026 al atacante, que próximo a cumplir 34 años busca convencer al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, con vistas a la Copa del Mundo.

El viejo astro de Barcelona y Paris Saint-Germain sumó ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados con el Peixe en el Brasileirão el año pasado.

Cinco de sus dianas llegaron en las últimas cinco fechas, cuando el equipo se jugaba la permanencia en la Serie A, lo que subrayó su valía.

- Giorgian de Arrascaeta -

Indiscutible líder del Flamengo campeón de la Copa Libertadores y la liga brasileña, De Arrascaeta está llamado a volver a ser la brújula del equipo de Filipe Luís.

Sus números el año pasado fueron impresionantes: 18 goles y 14 asistencias en 33 partidos del campeonato local.

Renovó en noviembre hasta finales de 2028.

El 10 del Mengão podría tener en Paquetá, hasta ahora en el West Ham inglés, un socio de lujo.

- Gerson -

El Cruzeiro trajo a Gerson de vuelta a Brasil tras seis meses en el fútbol ruso con el Zenit de San Petersburgo. Pagó 27 millones de euros por él.

El jugador de 28 años da mayor solidez al mediocampo del conjunto de Belo Horizonte, que intenta ganar impulso tras pelear por varias semanas el liderato en 2025 con los todopoderosos Flamengo y Palmeiras.

Una de sus metas: volver a la órbita de Ancelotti.

- Vitor Roque -

Vitor Roque es otro futbolista con el Mundial entre ceja y ceja y sus aspiraciones pasan por repetir con el Palmeiras el alto nivel de 2025.

Con 16 goles y tres asistencias en la liga pasada, el delantero de 20 años respondió a las expectativas que levantó su fichaje desde el Barcelona por 25,5 millones de euros.

Formó una de las duplas de atacantes más temibles de Brasil junto al argentino José Manuel "Flaco" López.

- Kaio Jorge -

Competidor de Vitor Roque en la libreta de Ancelotti, Kaio Jorge renovó con el Cruzeiro hasta 2030 y ajusta la mira.

El jugador, de 23 años, marcó 21 goles en 33 encuentros en el campeonato brasileño en 2025, siendo el máximo artillero del torneo.

- Memphis Depay -

Su 2025 estuvo marcado por la tensión, especialmente por reclamos por deudas salariales al Corinthians, pero el neerlandés Memphis Depay acabó la temporada como campeón de la Copa de Brasil con el Timão.

Firmó seis goles y tres asistencias en liga.

- Carlos Miguel -

No es un jugador que se lleve tantas miradas como Neymar, De Arrascaeta o Depay; sin embargo, Carlos Miguel tiene una enorme responsabilidad: asumir definitivamente el arco del Palmeiras ante la salida del histórico Weverton rumbo al Gremio de Porto Alegre.

Ya una lesión de Weverton hizo de Carlos Miguel el titular al cierre de 2025, tras llegar desde el Nottingham Forest inglés.

- Hulk -

Reivindicación. Ese es el objetivo del inoxidable Hulk luego de un difícil 2025, en el que perdió la titularidad en el Atlético Mineiro tras la llegada al banquillo del argentino Jorge Sampaoli.

Según reportes de prensa, el delantero, de 39 años, estuvo a punto de dejar al equipo del que es ídolo para sumarse al Fluminense.

Al final, no obstante, sigue en el Galo.

¿Recuperará el terreno perdido?