Ocho meses de cárcel por insultos racistas a Vinicius y Rüdiger

Un tribunal español impuso una pena de ocho meses de cárcel a un hombre que dirigió insultos racistas a dos jugadores del Real Madrid, el brasileño Vinicius y el alemán Antonio Rüdiger, en el foro digital de un diario deportivo, informó este miércoles el club de fútbol.

El condenado, usando "diversos pseudónimos en el foro de la edición digital del diario Marca, dirigió graves ataques e insultos racistas contra nuestros jugadores Vinicius Junior y Antonio Rüdiger", explicó el Real Madrid en un comunicado.

"El juzgado ha decretado la pena de ocho meses de prisión contra el acusado y a no participar en el citado foro durante 20 meses", añadió el club blanco, que precisó que el hombre no tendrá que ingresar en prisión a cambio de asistir a un "un programa de igualdad de trato y no discriminación".

Según el Real Madrid, "se trata de la segunda condena penal por los insultos racistas recibidos por jugadores del Real Madrid".

Hace un mes, tres aficionados del Valencia ya fueron condenados a ocho meses de cárcel por proferir insultos racistas contra Vinicius en un partido disputado en el estadio valenciano un año antes que creó polémica e indignación internacional.

Estos incidentes abrieron un debate de alcance inusual en España, donde los casos de racismo en los estadios ya eran frecuentes pero se han cebado particularmente en el atacante brasileño del Real Madrid.

Además de estas dos condenas, en junio de 2023, las autoridades españolas prohibieron la entrada a los estadios durante dos años a cuatro seguidores ultras del Atlético de Madrid, acusados de colgar un maniquí con la imagen de 'Vini' en un puente de la capital española.

El proceso penal abierto contra ellos sigue en curso.

AFP