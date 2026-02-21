Ocho miembros de Hezbolá murieron en ataques israelíes del viernes en Líbano

Ocho miembros de Hezbolá murieron en los ataques israelíes efectuados el viernes en el este de Líbano, indicó este sábado a AFP un responsable del movimiento proiraní libanés.

El ministerio libanés de Sanidad había anunciado el viernes que diez personas murieron en esos ataques en el valle de la Bekaa.

El ejército israelí afirmó haber apuntado a "centros de mando" de Hezbolá en la zona de Baalbek.

Israel ha mantenido sus ataques regulares contra Líbano a pesar del alto al fuego de noviembre de 2024, que pretendía poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá, y suele afirmar que sus objetivos son los milicianos de este grupo chiita.