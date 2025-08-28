Ocho muertos en ataques rusos contra Kiev

Los nuevos ataques rusos contra Kiev han causado la muerte de al menos ocho personas, informó el jueves el presidente Volodimir Zelenski, quien acusó a Rusia de preferir los misiles a las negociaciones de paz.

“Al menos ocho personas han muerto” y “decenas han resultado heridas” por los últimos ataques rusos a Kiev a golpe de misiles y drones, indicó el mandatario en su cuenta de Telegram.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluyendo dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

“Rusia no tiene ningún interés por la diplomacia” y “elige la opción balística en lugar de la mesa de negociaciones” para poner fin a la guerra, enfatizó.

Ucrania espera por tanto “una reacción” de la comunidad internacional en forma de nuevas sanciones contra Moscú, agregó Zelenski, que hizo un llamamiento particular a los aliados de Rusia, como China y Hungría, miembro de la UE y la OTAN.

Tras tres años y medio de conflicto y con las negociaciones de paz bloqueadas pese al impulso norteamericano de las últimas semanas, la capital ucraniana vivió una nueva noche de bombardeos.

Periodistas de AFP escucharon potentes explosiones. Vieron un misil abatido, y escucharon el ruido de drones sobrevolando la ciudad, mientras los habitantes corrían a los refugios subterráneos y al metro para guarecerse.

Varios edificios residenciales resultaron dañados, y uno, de cinco plantas, se derrumbó, dejando a habitantes atrapados bajo los escombros, indicó la administración militar.

Una escuela de preescolar resultó igualmente dañada, y un centro comercial fue alcanzado.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, había dado previamente un balance de cuatro muertos, entre ellos dos niños, precisando que las operaciones de rescate continuaban.

“Esto es todo lo que hay que saber cobre el Estado terrorista, Putin, y sus ‘deseos’ de paz”, reaccionó el jefe de la administración presidencial, Andrii Yermak, en Telegram, refiriéndose a Rusia y a su presidente.

Durante la noche, las alarmas aéreas resonaron en todo el territorio ucraniano.