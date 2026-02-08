Ocho muertos en explosión en fábrica del norte de China

Una explosión en una fábrica bioquímica del norte de China mató a ocho personas, informó el domingo la prensa estatal.

La agencia noticiosa Xinhua había reportado previamente siete muertos y un desaparecido tras la explosión ocurrida la mañana del sábado en la empresa de biotecnología Jiapeng, en la provincia de Shanxi, citando a autoridades locales.

Xinhua indicó posteriormente que había ocho muertos y que el representante legal de la empresa fue detenido.

La empresa está ubicada en el condado de Shanyin, unos 400 km al oeste de Pekín.

Las autoridades conformaron un equipo para investigar las causas de la explosión, según la agencia.

Los accidentes industriales son comunes en China debido a las débiles normas de seguridad.