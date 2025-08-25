Ocho muertos en un ataque aéreo israelí en hospital del sur de Gaza, según el Ministerio de Salud
JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Un ataque aéreo israelí golpeó el cuarto piso del principal hospital del sur de Gaza y mató al menos a ocho personas, informó el Ministerio de Salud de Gaza.
El ministerio afirmó que las víctimas en el cuarto piso del Hospital Nasser murieron en un ataque de doble impacto: un misil golpeó primero y luego otro momentos después, cuando llegaron los equipos de rescate.
El Hospital Nasser de Jan Yunis, el más grande del sur de Gaza, ha resistido incursiones y bombardeos durante 22 meses de guerra, y los funcionarios han denunciado una escasez crítica de suministros y personal.
