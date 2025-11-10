Ocho muertos en una explosión cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi en India

10 nov (Reuters) - Al menos ocho personas murieron el lunes en una explosión en un coche cerca del emblemático Fuerte Rojo, en un distrito densamente poblado de la capital india, Nueva Delhi, informó la policía municipal.

La causa exacta no se conocía de inmediato y estaba siendo investigada, dijo el portavoz de la policía de la ciudad, Sanjay Tyagi.

Al menos 11 personas resultaron heridas, según las cadenas de televisión.

Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraban llamas y humo saliendo de más de un vehículo en lo que se describió como una calle congestionada situada cerca de una estación de metro en el casco antiguo de Delhi.

Al menos seis autos y tres autorickshaws -vehículos de tres ruedas- se incendiaron, dijo el subjefe de bomberos de Delhi, añadiendo que las llamas habían sido sofocadas por los equipos de extinción de incendios.

"Oímos un gran ruido, nuestras ventanas temblaron", dijo a NDTV un residente que no dio su nombre.

La policía trató de desalojar a la multitud que se congregó en torno al lugar del siniestro.

El Fuerte Rojo, conocido en India como Lal Qila, es una fortaleza del siglo XVII de la época mogol situada en el casco antiguo de la ciudad y visitada por turistas durante todo el año.

