Ocho muertos, incluidos niños, en un accidente automovilístico en China

Ocho personas, entre ellas varios menores, murieron cuando la directora de un jardín de niños perdió el control de una camioneta y se precipitó en un estanque en el sureste de China, informó el miércoles la prensa estatal.

El incidente ocurrió el martes por la tarde en el condado de Pengze, una zona rural situada 480 kilómetros al oeste de Shanghái, donde abundan pequeños cuerpos de agua y arroyos intrincados.

El accidente tuvo lugar en un tramo de carretera en pendiente probablemente resbaladizo debido a las recientes lluvias, según New Security, una publicación del estatal Diario del Pueblo.

La camioneta de siete asientos se utilizaba habitualmente para transportar a los niños que asistían a la guardería privada de la zona, según el reporte.

Un comunicado anterior publicado durante la noche por las autoridades de seguridad del condado confirmó que ocho personas fallecieron, incluida la conductora, identificada como una mujer de 49 años apellidada Luo.