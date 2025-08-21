Ocho muertos por combates y ataque con dron de guerrilla en Colombia

Ocho personas murieron y ocho resultaron heridas este jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron de una disidencia de la guerrilla de las FARC en el departamento de Antioquia (noroeste), informó el Ministerio de Defensa.

Según la policía, los atacantes "hostigaron" a un grupo de erradicadores de hoja de coca y atacaron con un dron a un helicóptero policial, que se precipitó a tierra.

"Información reciente de @PoliciaColombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá", dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez en X. Al principio atribuyó erróneamente el ataque al grupo narcotraficante Clan del Golfo.