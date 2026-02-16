Ocho muertos por explosión en tienda de fuegos artificiales en el este de China

Una explosión en una tienda de fuegos artificiales del este de China dejó ocho muertos y dos heridos, informaron las autoridades la noche del domingo.

Comunidades rurales en China suelen encender bengalas y "cohetes" para conmemorar festividades como el Año Nuevo Lunar, que se celebra este martes.

La "descarga inadecuada" de fuegos artificiales por uno o más pobladores causó una explosión en una tienda cercana en el condado de Donghai, provincia de Jiangsu, el domingo a las 14H30 (06H30 GMT), indicaron las autoridades locales en un comunicado.

"Personal de emergencias, bomberos, seguridad pública y autoridades de salud acudieron de inmediato al lugar del hecho para efectuar operaciones de rescate", agregaron las autoridades de Donghai.

Un incendio causado por la explosión fue extinguido a alrededor de las 08H00 GMT, indicó el comunicado. Precisó que ocho personas murieron y dos sufrieron quemaduras menores.

Señaló que se inició una investigación y que los responsables fueron detenidos.

El Ministerio de Manejo de Emergencias dijo que China está entrando al período de más uso de fuegos artificiales, durante el feriado de tres días por el Año Nuevo Lunar, y advirtió a la población evitar prácticas inseguras.

También envió notificaciones a las empresas de fuegos artificiales en todo el país "requiriendo una inspección total" de los riesgos de seguridad.