Ocho muertos y cuatro desaparecidos en inundación en el norte de China

Una inundación repentina en la provincia norteña china de Mongolia Interior dejó ocho muertos y cuatro personas desaparecidas, informó el domingo la prensa estatal.

Un grupo de 13 personas acampaba en la zona de Urat Rear Banner, en Mongolia Interior, cuando ocurrió una inundación "repentina" alrededor de las 22:00 (14:00 GMT) del sábado, según la agencia estatal Xinhua.

Para la mañana del domingo, una persona había sido rescatada y continuaban las operaciones de búsqueda de los desaparecidos, agregó el servicio noticioso estatal.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo en el verano, cuando unas regiones enfrentan fuertes lluvias y otras soportan calores sofocantes.

Las fuertes lluvias en Pekín dejaron 44 muertos en el actual verano boreal, y otros ocho murieron en un deslizamiento en la provincia vecina de Hebei.

Científicos indican que el cambio climático hace que los patrones climáticos se vuelvan más intensos y que las inundaciones sean más destructivas.