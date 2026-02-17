Ocho países condenan el registro catastral de tierras de Cisjordania por parte de Israel

ANKARA, 17 feb (Reuters) -

Ocho países, entre ellos Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, condenaron enérgicamente la decisión de Israel de designar algunas tierras según un comunicado conjunto publicado el martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco.

* El gabinete israelí aprobó nuevas medidas para reforzar el control de Israel sobre Cisjordania y facilitar a los colonos la compra de tierras, una medida que los palestinos calificaron de "anexión de facto".

* Ocho países afirmaron que estas políticas constituyen una "escalada peligrosa que aumentará aún más la tensión y la inestabilidad" en el territorio y en toda la región.

* Las medidas representan "una violación flagrante del derecho internacional" según el comunicado.

* Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados "exhortan a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades y adopte medidas claras y decisivas para poner fin a estas violaciones", afirma el comunicado.

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Jonathan Spicer; edición en español de María Bayarri Cárdenas)