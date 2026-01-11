Ocho países latinoamericanos piden respetar escrutinio en Honduras

El comunicado, firmado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, exige "respeto a la proclamación ya realizada por las autoridades electorales" y "al orden democrático".

Tras un largo y controvertido recuento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria del candidato de derecha, Nasry Asfura, el 24 de diciembre, también apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el recuento del CNE, el candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,27% de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,39%.

Pero el sistema adoptado para el recuento de los votos había sido impugnado tanto por Nasralla como por el partido gobernante, Libre, y el decreto de Castro ahora exige un nuevo recuento de las papeletas "voto por voto". (ANSA).