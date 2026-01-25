Ocho personas en "condiciones inestables" por caída de rayo en protesta bolsonarista en Brasil

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho en "condiciones inestables", tras la caída de un rayo este domingo en Brasilia en las inmediaciones de una protesta de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión y recluido en un centro penitenciario en las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas debido a la caída de un rayo. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos.

"Ocho víctimas presentaban condiciones inestables", añadió.