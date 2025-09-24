Ocho petroleras logran acuerdo con Irak y el Kurdistán iraquí para reanudar exportaciones de crudo
- 1 minuto de lectura'
(Agrega detalles)
24 sep (Reuters) - Ocho petroleras internacionales que operan en la región del Kurdistán iraquí alcanzaron acuerdos de principio con los gobiernos federal y regional kurdo de Irak para reanudar las exportaciones de crudo, según un comunicado del consorcio visto el miércoles por Reuters.
El marco acordado, una vez firmado y aplicado, permitirá reanudar las exportaciones "en los próximos días", según el comunicado.
La noruega DNO y su socia Genel Energy aún no han firmado el acuerdo, informó a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto, mientras que el resto de las empresas ya lo han hecho.
DNO y Genel Energy no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El acuerdo marcaría un avance en el estancamiento y permitiría el flujo de 230.000 barriles de crudo al día a través del oleoducto Irak-Turquía, suspendido desde marzo de 2023. (Reporte de Maha Eldahan, Escrito por Ahmed Elimam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
Otras noticias de Irak
- 1
Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei
- 2
Eros Ramazzotti rompió el silencio y contó su versión sobre el beso que intentó darle a Evangelina Anderson
- 3
La hermana de Thiago Medina rompió en llanto tras un llamado del hospital y pidió un milagro: “Tuvieron que colocarlo boca abajo”
- 4
Trump evitó el naufragio