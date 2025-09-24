LA NACION

Ocho petroleras logran acuerdo con Irak y el Kurdistán iraquí para reanudar exportaciones de crudo

(Agrega detalles)

24 sep (Reuters) - Ocho petroleras internacionales que operan en la región del Kurdistán iraquí alcanzaron acuerdos de principio con los gobiernos federal y regional kurdo de Irak para reanudar las exportaciones de crudo, según un comunicado del consorcio visto el miércoles por Reuters.

El marco acordado, una vez firmado y aplicado, permitirá reanudar las exportaciones "en los próximos días", según el comunicado.

La noruega DNO y su socia Genel Energy aún no han firmado el acuerdo, informó a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto, mientras que el resto de las empresas ya lo han hecho.

DNO y Genel Energy no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo marcaría un avance en el estancamiento y permitiría el flujo de 230.000 barriles de crudo al día a través del oleoducto Irak-Turquía, suspendido desde marzo de 2023. (Reporte de Maha Eldahan, Escrito por Ahmed Elimam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

