Ochoa y Guardado, viajar a Catar para sentarse en la mesa de Carbajal y Márquez

En medio del desencanto generalizado que rodea a la selección mexicana, un motivo de orgullo. Guillermo 'Memo' Ochoa y Andrés Guardado alcanzarán en Catar los cinco Mundiales, igualando a las leyendas del Tri Antonio Carbajal y Rafael Márquez, en una 'promoción 2022' de altos vuelos que completan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Dos gigantes del torneo como el alemán Lothar Matthaus (campeón en 1990) y Gianluigi Buffon (campeón en 2006) son los otros miembros de un club exclusivo que en Catar pasará de cuatro a ocho, la mitad mexicanos.

'Tota' Carbajal, histórico arquero de 93 años, acumuló sus cinco Mundiales entre 1950 y 1966, mientras que el 'Kaiser' Márquez lo hizo entre 2002 y 2018.

Precisamente Márquez felicita a Ochoa y Guardado, antiguos compañeros de selección, por su logro en un comercial de tequila emitido en Estados Unidos en español, destinado al público latino.

"Cinco veces lograron lo que muy pocos pueden decir", señala el antiguo jugador del Barcelona, "entrar en el club más selecto del mundo".

- Un rascacielos en Doha -

"¡The last dance!", escribió Guardado en sus redes sociales el jueves cuando la selección mexicana aterrizó en Doha.

El medio del Betis se encontró con la grata sorpresa de ver uno de los rascacielos de la capital disfrazado con su retrato. Entre el uruguayo Luis Suárez, el español Pedri, el croata Luka Modric o el brasileño Neymar aparece un gigantesco Guardado señalando con el dedo al respetable.

El quinto Mundial se une a otra celebración. Tras jugar media parte en la derrota 2-1 ante Suecia el miércoles se convirtió en el futbolista mexicano con más internacionalidades, 178, superando a Claudio Suárez.

'El Principito' debutó con México en diciembre de 2005. A continuación participó en todos los Mundiales; un partido en Alemania-2006, tres en Sudáfrica-2010 y cuatro en Brasil-2014 y Rusia-2018.

Camino de los 36 años, el centrocampista llega a Catar dispuesto a ofrecer su último gran servicio al equipo nacional, con el mismo objetivo de siempre, romper la maldición del quinto partido y 'pisar' los cuartos por primera vez desde 1986.

- La leyenda discutida -

Presente en los vídeos de los mejores momentos de Brasil-2014 y Rusia-2018 gracias a sus atajadas, el 'Memo' ha recibido últimamente críticas en su país debido a sus carencias en el juego aéreo y a algunos errores tanto con el América como con la selección mexicana.

Pero el arquero de 37 años, que vivió sus dos primeros Mundiales, Alemania-2006 y Sudáfrica-2010, desde el banquillo, es un fijo para el 'Tata' Martino, el discutido técnico del Tri.

"Es algo increíble, algo inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer Mundial que estuve no lo hubiera creído. Estoy contento, tratando de disfrutar al máximo, no es fácil estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado y ojalá que sea con un Mundial histórico para México", señaló el viernes en la televisión TUDN.

Ochoa lidera en Catar la terna de porteros más veterana del Mundial. Le acompañan en el banco Alfredo Talavera, de 40 años, el jugador más 'viejo' del torneo, y Rodolfo Cota, de 35.

